Leden motorclub verdacht van betrokkenheid bij liquidatie Barendrechter Yumusak

Twee kopstukken van motorclub Caloh Wagoh worden verdacht van betrokkenheid bij een tweede liquidatie. Het gaat om de dood van de 42-jarige Zeki Yumusak uit Barendrecht. Hij werd op 27 juli 2017 vermoord aan de Langenhorst in Rotterdam.

De leden van Caloh Wagoh werden eerder al in verband gebracht met de dood van Jair Wessels, die op 7 juli 2017 met een automatisch wapen werd neergeschoten op een parkeerplaats bij Breukelen. Wessels overleed een dag later aan zijn verwondingen.

Een van de verdachten, Schiedammer Tony de G., heeft in deze zaak een kroongetuigeregeling getroffen. In ruil voor strafvermindering wil hij informatie delen.

De G. heeft ook verklaringen afgelegd over de moord op Zeki Yumusak, meldt justitie maandag. De Barendrechter had een autoverhuurbedrijf en zou op de avond van zijn dood een auto afleveren bij een klant. In deze auto werd hij meerdere keren beschoten. De politie denkt dat de opdrachtgever moet worden gezocht in het drugscircuit.

Dinsdag wordt in het tv-programma Opsporing Verzocht aandacht besteed aan de liquidatie van Yumusak.

De twee Caloh Wagoh-kopstukken werden in november vorig jaar aangehouden bij een grote politieactie, onder meer in Rotterdam en Barendrecht. Het gaat om