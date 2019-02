Documentaire Willem 75 jaar: dinsdag 17.30 uur op TV Rijnmond

Willem van Hanegem wordt 75 jaar. Ter ere van zijn verjaardag zendt RTV Rijnmond dinsdag om 17.30 uur op TV een documentaire over hem uit. We doken in onze archieven en vonden een aantal mooie fragmenten van de gevatte, gevoelige én harde man.

Het archiefmateriaal wat te zien is in de documentaire komt vooral uit de periode nadat hij gestopt was als voetballer. De fragmenten zijn afkomstig van RTV Rijnmond en voorloper Stads TV Rotterdam, dat in 1989 werd opgericht.

Trainer

Willem van Hanegem werd in 1992 trainer van Feyenoord. Sindsdien bleven Stads TV en RTV Rijnmond Van Hanegem op de voet volgen. In de documentaire zien we Willem in zijn eerste dagen als coach bij de Rotterdammers.

Maar ook voor de mens Van Hanegem is aandacht. Zo zijn er in de documentaire beelden te zien van een bezoek aan diergaarde Blijdorp met zijn gezin in de zomer van 1993 en zien we een geëmotioneerde Van Hanegem als hij terugdenkt aan een bezoek van een blind jongetje aan een training van Feyenoord.

Biologische vader

Daarnaast zijn er beelden te zien rondom het feit dat Van Hanegem zijn biologische vader verloor tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij redde iemand, in ruil voor zijn eigen leven.

'Willem 75' is om 17.30 uur op TV Rijnmond te zien. De documentaire wordt vervolgens ieder uur herhaald.

Bekijk hierboven alvast het fragment van Willem van Hanegem die geëmotioneerd raakte toen het over een blinde jongen ging.