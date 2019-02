Rotterdam wil onnodig papierwerk in zorg schrappen

Overbodige registratie en administratie in de zorg? In Rotterdam gaat dat verdwijnen, zegt CDA-wethouder Sven de Langen. Nog voor het eind van dit jaar moet onnodig papierwerk geschrapt zijn

Desirée van Vliet is teamleider dagbesteding bij Laurens. Zij weet uit ervaring maar al te goed dat er veel papierwerk voor zorgverleners is dat eigenlijk overbodig is.

Van Vliet: "Bijvoorbeeld de zelfredzaamheidsmatrix. Die moet meten of iemand vooruit gaat. Dan moet u zich voorstellen dat mijn doelgroep ouderen zijn. Ik moet hen vragen of ze in aanraking komen met justitie of drugs gebruiken. Dat zegt dus helemaal niets voor ons. Niemand heeft er iets aan. Wij niet, de gemeente niet, maar we moeten het wel invullen".

Op de grote locaties met dagbesteding wordt er iedere dag een personeelslid vrijgemaakt voor het invullen van dit soort lijsten. Zorgpersoneel wil liever dat die tijd echt in de zorg van de klanten gestoken wordt.

Wethouder Sven de Langen is het daarmee eens. Hij gaat nu in gesprek met zorgverleners om onnodige handelingen te zoeken en te schrappen bij de wijkteams, de thuiszorg en jeugdzorg. Eind van dit zouden dan de eerste verbeteringen zichtbaar moeten zijn.

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid heeft voormalig VVD-politica Rita Verdonk gevraagd dit landelijk te coördineren. Verdonk was maandag in Rotterdam op bezoek en prijst de inzet van de stad. "Heel mooi, heel ambitieus."