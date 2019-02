Deel dit artikel:













Waar moet de derde brug komen? Krimpen trapt af Foto: Patrick van Heezick Foto: Patrick van Heezick Foto: Patrick van Heezick

Dat er een derde oeververbinding in de Rotterdamse regio moet komen staat vast, maar waar? Maandagavond was de aftrap richting de beantwoording van die vraag met de eerste informatieavond in Krimpen aan den IJssel.

De nieuwe oeververbinding moet de Van Brienenoordbrug ontlasten. De verbinding op de A16 krijgt veel verkeer te verwerken. En dat aanbod wordt alleen maar groter, omdat er tot 2040 nog meer woningen worden gebouwd in de Rotterdamse regio. De plannenmakers hebben drie varianten op papier gezet: de oeververbinding Rotterdam-West, Rotterdam-Kralingen of tussen de Krimpenerwaard en Ridderkerk. Uit de presentatie van de projectmanager bleek dat de verbinding in Rotterdam-West het minst effectief is. Het zou daarom nu nog gaan tussen de twee verbindingen aan de oostkant van Rotterdam. In totaal is er een geldbedrag van 480 miljoen euro nodig om een volgend stadium van de planfase in te gaan. Het Rijk betaalt 200 miljoen euro van dat bedrag. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam brengen 280 miljoen bijeen. In de komende weken staan er nog informatie-avonden gepland in Ridderkerk en Rotterdam. Deze zomer moet er een definitieve variant worden gekozen.