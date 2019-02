Rotterdamse taxichauffeurs strijden samen tegen oneerlijke concurrentie

Rotterdamse taxichauffeurs staan klaar om dinsdagmiddag langzaam naar Den Haag te rijden. Ze gaan met zestig kilometer per uur over de snelweg om te protesteren tegen taxidienst Uber.

De chauffeurs vinden dat Uber zorgt voor oneerlijke concurrentie. "We gaan allemaal meerijden", zegt een chauffeur tegen verslaggeefster Marion Keete. "Hoe meer van ons er zijn, hoe sterker we staan."

Oneerlijk

De vrouwen en mannen strijden onder andere tegen de huidige verzekeringen en belastingen. "Wij betalen belasting, Uber niet", vertellen de chauffeurs bij het Rotterdam Centraal. "En de verzekeringen gaan met de dag omhoog."



Daarnaast zouden verzekeringspremies voor de chauffeurs duurder zijn geworden door verschillende ongelukken waar taxi's bij betrokken waren. "Maar dan moet die chauffeur een hogere premie krijgen, niet wij allemaal."

Volgens de chauffeurs is het ook niet zo het voor de klant goedkoper is om een Uber te nemen. "Als het druk is, gebruiken ze een hoger tarief maar daar denken veel mensen niet over na."