Storing bij Botlekbrug verholpen Foto: ANP

Dinsdagochtend was het weer raak op de Botlekbrug bij Spijkenisse. Verkeer kon in beide richtingen niet over de brug. De slagboom in de richting Europoort werkte niet.

Het is dezelfde slagboom die maandag werd aangereden door een vrachtwagenchauffeur. De brug was toen dicht voor verkeer met bestemming Europoort. In de richting Rotterdam was de weg ook even dicht, maar al snel weer open. Lees ook: Trucker ramt slagbomen Botlekbrug, weg richting Europoort dicht Inmiddels zijn de problemen verholpen en kunnen zowel auto's als boten weer gebruik maken van de brug.