Komt alternatief voor vissen met stroomstootjes te laat? Het innovatiecentrum doet proeven in een groot testbassin

Nieuwe vistechnieken kunnen voor vissers niet snel genoeg komen nu pulsvissen verboden wordt. In het Visserij Innovatiecentrum in Stellendam wordt hard gewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe vistechnieken. "Maar de termijn die we daar nu voor hebben is onrealistisch", zegt directeur Johan van Nieuwenhuijzen.

Voor het pulsvissen, vissen met stroomstootjes, moet een alternatief komen. De helft van de vissers moet in april al stoppen met pulsvissen. De andere helft heeft tot 2021. Al lijkt dat aantal na onderzoek van de NOS toch onzeker. Lees ook: Vijftien miljoen euro voor pulsvissers: 'We staan achter ze' Minister Schouten van Visserij gaf vorige week aan 15 miljoen euro beschikbaar te willen stellen voor de zoektocht naar nieuwe manieren om te vissen. Lees ook: Visser Jaap Tanis over verbod op pulsvissen:'Nu krijg je nog meer verdeeldheid' Er zijn al nieuwe technieken die momenteel getest worden. Zo wordt gedacht aan vissen met luchtdruk in plaats van met stroomstootjes. Van Nieuwenhuijzen vindt wel dat mensen realistisch moeten blijven: “De pulstechniek heeft er ook tien jaar over gedaan om te komen waar we nu zijn. Dus denk nou niet dat er over twee weken een nieuwe technologie op de plank ligt.” Overtuigen met feiten Ondertussen gaat het wetenschappelijk onderzoek naar de pulsvisserij gewoon door. Van Nieuwenhuijzen denkt nog steeds dat er een kans is de EU met feiten kan worden overtuigen. “Ik heb er vertrouwen in dat het een keer gaat lukken.” Maar voor de vissers dringt de tijd. Als ze terug moeten schakelen naar de oude methode, het ‘boomkorvissen’, gaan ze enorme verliezen draaien. Het vissen met deze netten kost veel meer brandstof. Volgens onderzoek van Wageningen Economic Research neemt het brandstofverbruik en daarmee de CO2-uitstoot met de traditionele boomkor met 78 procent toe.