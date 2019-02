Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











17-jarige aangehouden na mishandeling Dordtenaar

Na een mishandeling afgelopen zaterdag in Dordrecht is een vijfde verdachte aangehouden. Vier verdachten werden direct opgepakt, maar de vijfde wist te voet te ontsnappen. De politie wist wel wie het was en heeft de 17-jarige jongen uit Zwijndrecht maandagochtend opgepakt.

Waarschijnlijk is een verkeersruzie de aanleiding van de vechtpartij op de Johan Wagenaarstraat. Bij de vechtpartij raakte een 26-jarige man uit Dordrecht zwaargewond. Lees ook: Vijf mannen mishandelen 26-jarige in Dordrecht Het slachtoffer heeft een gebroken kaak en raakte ook gewond aan zijn been. De vier eerder aangehouden verdachten komen ook uit Zwijndrecht en zijn 18 en 19 jaar oud. Het slachtoffer en zijn vriendin zaten op een scooter en twee van de latere verdachten ook. Ter hoogte van de Patersweg knalden de twee net niet op elkaar. Het slachtoffer en zijn vriendin werden vervolgens achtervolgd door de twee op de andere scooter. Zij trommelden ook nog wat vrienden op. De vechtpartij vond daarna op de Johan Wagenaarstraat plaats. De 17-jarige wordt deze week nog voorgeleid aan de rechter-commissaris. De andere vier verdachten zitten niet meer vast. Het Openbaar Ministerie (OM) buigt zich nog wel over hun zaak.