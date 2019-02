Deel dit artikel:













Klaar voor de Supermaan? Foto: Koen van Weel/ANP

Met een beetje geluk is dinsdagavond ook bij ons in de regio een supermaan te zien. De volle maan lijkt dan veel groter dan normaal, en het maanlicht is ook feller.

Laat opblijven is niet nodig, want deze keer is de supermaan het best te zien aan het begin van de avond. De maan is het volst aan het einde van de middag, maar de zon gaat 'pas' om 18:00 uur onder. Super mooie maan De afstand tussen de aarde en de maan is gemiddeld 384 duizend kilometer, schrijft weerbureau Weeronline. Dinsdagavond is de maan 'maar' 357 duizend kilometer bij ons vandaan. "Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af", zegt weerman Ed Aldus. Het is dus maar de vraag of de maan aan het begin van de avond te zien. Het blijft wel droog. In januari was ook een supermaan te zien. Tegelijkertijd vond er toen ook een maansverduistering plaats, waardoor de maan rood kleurde.