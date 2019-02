Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Gele rook na ontploffing paprikakwekerij Bergschenhoek

Er hangt rook in een paprikakwekerij aan de Anthony Lionweg in Bergschenhoek. Rond 11:30 uur hoorden werknemers een harde knal in het ketelhuis en vervolgens kwam veel rook vrij die geel van kleur is. Hoe gevaarlijk de rook is, is nog onbekend.

"Waarschijnlijk is er iets ontploft", zegt de Veiligheidsregio. "We houden er rekening mee er dat plantenvoeding en bestrijdingsmiddelen in brand kunnen staan. Vandaar dat we groot uitgerukt zijn." De deuren van de kas worden dichtgehouden om de verspreiding van rook zo veel als mogelijk te voorkomen. Voor omwonenden is volgens de Veiligheidsregio vooralsnog dus geen gevaar. De kas is ontruimd en alle medewerkers staan buiten. De brandweer is aanwezig en kan verder nog niets zeggen over de schade of de toedracht van de brand. Om welke mogelijk giftige stoffen het gaat is ook nog niet bekend. In de kas zouden allerlei middelen aanwezig zijn om de groei van paprika's te bevorderen.