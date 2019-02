Vilhena en Ayoub ontbreken op training Feyenoord

Tonny Vilhena en Yassin Ayoub ontbraken dinsdag op de training van Feyenoord. Het is onduidelijk of de middenvelders zondag de uitwedstrijd bij PSV moeten missen.

Ridgeciano Haps trainde aanvankelijk apart van de groep, maar sloot later aan bij de selectie. De linksback is herstellende van een liesblessure. De al langer geblesseerde Eric Botteghin werkte wat individuele oefeningen met de bal af. Justin Bijlow bleef binnen.

Woensdag werkt Feyenoord de laatste openbare training af van deze week.