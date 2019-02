Deel dit artikel:













Protesterende taxichauffeurs zorgen voor file op A13 en A4 Protesterende taxi's rijden langzaam over de snelweg. Foto: Tenny Tenzer

De protesterende taxichauffeurs veroorzaken files op de A13 en A4. Via deze snelwegen rijden ze vanuit heel Nederland naar het Malieveld in Den Haag, en uit protest is hun maximumsnelheid zestig kilometer per uur.

Op de A13 tussen Rotterdam en The Hague Airport wordt over zeven kilometer langzamer gereden, net als op de A4 tussen Hoofddorp en Leidschendam. De vertraging is op beide wegen ongeveer tien minuten, aldus een woordvoerder van de ANWB. Lees ook: Rotterdamse taxichauffeurs strijden samen tegen oneerlijke concurrentie



De chauffeurs protesteren tegen de concurrentie van Uber, die zij oneerlijk noemen. Bestuurders van een Uber betalen volgens de 'ouderwetse' taxi's geen belasting, zij wel. Daarnaast lopen voor hen de verzekeringpremies met de dag op, omdat de taxi's veel ongelukken maken.Vanuit Uber wordt gezegd dat de verzekeringspremiers niet omhoog zijn gegaan door recente ongelukken. De stijging zou gewoon een trend van de afgelopen jaren zijn. De premies zouden voor taxi jarenlang juist te laag zijn geweest.