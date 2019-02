Deel dit artikel:













Ontsnapte gevangene De Schie zit weer in de cel Ontsnapping uit gevangenis De Schie

De 26-jarige man die eind december in een blauwe vuilniszak uit de Rotterdamse gevangenis De Schie ontsnapte, is opgepakt. Agenten hielden hem maandag aan in Rotterdam, op de 1e Middellandstraat.

Agenten waren in Rotterdam aan het posten voor een andere zaak toen ze de oude bekende toevallig een pand in zagen lopen. Ze volgden hem het gebouw in en pakten hem weer op. Lees ook: Ontsnapping uit gevangenis De Schie: 'gevlucht in blauwe vuilniszak' De man werd door een andere 26-jarige man de gevangenis uitgedragen in een blauwe vuilniszak. Hij had zijn gevangenisstraf nét achter de rug toen hij zijn medegevangene hielp. De helper zit sinds eind januari weer vast. Lees ook: Ontsnappen uit gevangenis niet strafbaar in Nederland Ontsnappen uit een gevangenis is overigens niet strafbaar. Helpen bij een ontsnapping is dat wel. De gevangene moet wel de rest van zijn straf uitzitten. Hij zat vast voor diefstal en had nog een klein jaar te gaan.