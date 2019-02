Uniek fossiel van Zeeuwse oerwalvis tentoongesteld in Natuurhistorisch Museum Rotterdam

Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam toont een heel bijzondere vondst met een mooi verhaal: een fossiel van een nieuw soort walvis die is gevonden op de bodem van de Westerschelde. "Deze walvis is nog nergens anders ter wereld gevonden", vertelt Bram Langeveld, conservator in Natuurhistorisch Museum Rotterdam.

De oerwalvis heeft de naam 'Teranatocetus Maregermanicum' gekregen. De ontdekking van de nieuwe soort is afgelopen weekend gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Peerj.

Het fossiel is door een visserskotter met sleepnetten op dertig meter diepte gevonden. "Die netten gaan onder water en slepen over de bodem. In dit gebied kan dat niet langer dan vijf minuten", legt Langeveld uit.

Lastig werk

Het zoeken op zo'n bodem is dus niet gemakkelijk. "Er ligt zoveel op de bodem van de Westerschelde. Er liggen enorme brokken zandsteen, duizenden losse botten, maar ook koelkasten, ankers, wasmachines en allerlei troep. Dat komt aan dek en daar begint het sorteerwerk waarbij elke steen bekeken moet worden of er toevallig een bijzondere schedel in zit."

Op het eerste gezicht was niet gelijk duidelijk dat ze een ontdekking deden die terugvoert naar acht miljoen jaar geleden. "Deze schedel komt niet zo mooi boven water. Hier zit 400, 500 uur prepareer-werk aan. Daarbij moet voorzichtig het zandsteen eraf gehaald worden."

Wereld zonder mensen

De vondst van en het onderzoek naar het fossiel leest als een prehistorische avonturenroman en voert terug naar een wereld zonder mensen. "Acht miljoen jaar geleden was de Westerschelde nog onderdeel van de Noordzee en lagen Antwerpen en Nederland onderwater. Daar leefden in een wat warmer zeewater zes of zeven tot nu toe volslagen onbekende walvissoorten."

In het Natuurhistorisch Museum Rotterdam is een tentoonstelling gewijd aan de Zeeuwse oerfossielen. De tentoonstelling is nog tot en met 19 mei 2019 te bekijken.