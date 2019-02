Deel dit artikel:













Spoor over Botlekbrug later klaar Botlekbrug (Foto: Tom van Vark)

Treinen zullen dit najaar niet over de Botlekbrug rijden. Het aansluiten van de spoorverbinding kost meer tijd. Onduidelijk is ook hoeveel geld de vertraging kost. Dat zegt Rijkswaterstaat na een eerdere publicatie in Cobouw.

De vertraging ontstaat doordat de diverse werkzaamheden niet tegelijkertijd kunnen worden uitgevoerd. Dat komt omdat er op een klein oppervlak op de brug moet worden gewerkt. Om veiligheidsredenen wordt het werk nu uit elkaar getrokken. Meer geduld Rijkswaterstaat en ProRail zijn nieuwe scenario's aan het uitwerken. Hoeveel meer tijd en geld de nieuwe planning kost is nog onbekend. Zeker is dat de verlengde werkzaamheden meer geduld van het hoge (14 meter en meer) scheepvaartverkeer vraagt. De nieuwe Botlekbrug werd in juli 2015 voor autoverkeer geopend. Sindsdien is de brug door 133 storingen getroffen. De brug wordt gebruikt voor het transport van gevaarlijke stoffen en voor lokaal autoverkeer. Lees ook: Storing bij Botlekbrug verholpen