Hoera voor de wolf

Wolvenkenner Leo Linnartz uit Ooltgensplaat is opgetogen over het nieuws dat een wolvin zich definitief heeft gevestigd op de Veluwe. En dat er een mannetjeswolf in de buurt is.....

Op de Noord-Veluwe woont nu officieel een wolvin. Er zit ook al een mannetje in haar buurt. Dat blijkt uit DNA-onderzoek op de uitwerpselen van de dieren. "Geweldig nieuws!", vindt wolvenkenner Leo Linnartz van Wolven in Nederland. "We hebben de afgelopen maanden heel veel keutels gevonden in het territorium. Ik dacht al dat dat nooit van één wolf kon zijn." Omdat de aanwezigheid van de mannelijke wolf middenin de voortplantingstijd van wolven valt, bestaat er een kans dat er jongen worden geboren. "Misschien gooit ze hem ook wel het huis uit, dat weet je niet, maar anders zou je kunnen verwachten dat er paarvorming is geweest en dat er straks welpjes geboren worden."

Wolven in de Biesbosch?

Onderzoek doet de wolvenexpert uit Ooltgensplaat op Goeree-Overflakkee vooral via mail en telefoon. De wolvin op de Veluwe heeft hij nog nooit gezien. Op de vraag of er een kans is dat de wolf ook naar de Biesbosch of Goeree-Overflakkee komt, is de ecoloog stellig: "Ja, uiteindelijk zullen we in heel Nederland te maken krijgen met zwervende wolven die zo af en toe ergens op duiken. Maar om zich te vestigen heeft de wolf een territorium nodig van 300 vierkante kilometer groot. En dat is echt veel groter dan de hele Biesbosch bij elkaar."