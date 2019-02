Deel dit artikel:













Omstanders redden oude man uit sloot Foto: MediaTV

Een oudere man is dinsdagmiddag met zijn scootmobiel van de Vrouwgelenweg in Hendrik-Ido-Ambacht geraakt en in het water beland. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, is niet bekend.

De man is door omstanders uit het water gehaald. De ambulance kwam nog ter plaatse om de man te onderzoeken. Hij lijkt met de schrik te zijn vrijgekomen. Zijn scootmobiel verdween wel helemaal onder water. De politie heeft het voertuig met behulp van een touw boven water gehouden. Later is de scootmobiel met een kraan uit het water gehaald.