Dordrecht krijgt geen nieuw openbaar toilet Archieffoto (Elya)

In het centrum van Dordrecht komt definitief geen nieuw openbaar toilet dat 24 uur per dag toegankelijk is. In de gemeenteraad is daar regelmatig om gevraagd.

GroenLinks, D66 en de PvdA wilden graag een openbare wc waar je any time terecht kunt, maar legden zich dinsdag in de raadsvergadering neer bij de conclusie van B&W dat er ruim voldoende van openbare toiletten zijn. Het enige probleem is hoge nood in nachtelijke uren. Dan moeten mensen naar het station of naar de parkeergarage Veemarkt. De laatste plek is alleen toegankelijk voor wie daar ook parkeert. Een nieuwe 24/7-toiletgelegenheid kost volgens B&W eenmalig 80 tot 175 mille en nog eens 20 tot 40 mille per jaar. Zoveel geld hebben ze daar niet voor over.