Koning Willem-Alexander bezoekt Rotterdam: 'Wat goed dat hij meteen ook de kolerezooi ziet'

Koning Willem-Alexander heeft dinsdagmiddag een bezoek gebracht aan Rotterdam. Samen met burgemeester Aboutaleb was hij in de wijk Bospolder-Tussendijken.

Het werkbezoek van de vorst is een verrassing voor de bewoners. “Wat goed dat hij ons wijkje bezoekt”, zegt een bewoonster. “En meteen ook de kolerezooi hier ziet”, vult een oudere Rotterdamse aan. Het zijn inderdaad niet alleen de mooie kantjes van de buurt die de koning te zien krijgt.

Stadsmarinier Danielle van den Heuvel leidde burgemeester Aboutaleb en koning Willem-Alexander rond in de omgeving van de Mathenesserweg. Ze bezoeken rauwe plekken die beheerst werden door drugs, gokken en prostitutie. Het gesprek gaat over de aanpak die heeft gewerkt en over de uitdagingen die er nog zijn.

Het minst ‘koninklijk’ is zonder twijfel een voormalig ondergronds casino, te bereiken met een gammel trapje. De ruimte wordt geteisterd door schimmel. “Ik durf de muren hier niet aan te raken”, zegt iemand uit het gevolg. De koning kijkt ondertussen geïnteresseerd rond en laat zich uitleggen hoe het pand inmiddels onteigend is en een nieuwe bestemming krijgt.

Aanpak criminaliteit

Eerder op deze dinsdagmiddag werd verteld over de Rotterdamse aanpak van zichtbare en minder zichtbare criminaliteit door stadsmariniers. Hoe ze bedrijfsterrein Spaanse Polder langzaam maar zeker omvormen van ‘xtc-lab, gokhal en illegale autoverhuur’ tot normaal, economisch gebied. En over de jongen die inbrak bij zijn voetbalcoach, de gevangenis indraaide, maar toch weer op het rechte pad belandde.

Ook spreekt Willem-Alexander op de Valentijnschool met de ‘onwijze moeders’ over hun strijd tegen criminaliteit en wapenbezit. Het is spannend voor de moeders die hun werk nu vijf jaar doen. “De tafel bibberde van de zenuwen”, zei stadsmarinier Daniëlle. Voor de moeders is dit bezoek de kroon op het harde werk en het uitsteken van hun nek.

Ondertussen stromen vaders, moeders en kinderen met grote ogen toe. Wat gebeurt hier? Koning of niet, het zijn rapportbesprekingen op de Valentijnschool. Abdulrahman van de Valentijnschool kreeg nog wel even een hand van de koning: “Ik ga mijn hand nooit meer wassen”, zei hij daarna verheugd.