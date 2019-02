Herkansing voor loslopende honden in Nieuwe Dordtse Biesbosch

De Nieuwe Dordtse Biesbosch is voorlopig verboden gebied voor loslopende honden. Toch wil een meerderheid van de Dordtse gemeenteraad dat er nieuw overleg wordt gevoerd om te bezien of de viervoeters er straks wél mogen komen.

Voor het nieuw gecreëerde natuurgebied maakte de gemeente een verordening, die bepaalt dat honden alleen aangelijnd welkom zijn ten zuiden van de Zuidbuitenpoldersekade.

Boos

Dordtse hondeneigenaren, die zich onlangs verenigd hebben in een platform, zijn boos omdat ze niet betrokken zijn in de planmakerij. Zij willen dat honden los kunnen lopen in de Hania- en Zuid Buitenpolder.

Manegehouders zijn juist fel tegen dat idee, omdat paarden en honden - zelfs aangelijnd - niet samen zouden gaan. VVD en ChristenUnie/SGP stelden vanmiddag voor om met alle partijen te overleggen of er tóch mogelijkheden zijn voor loslopende honden.

Verantwoordelijk wethouder Marco Stam (Beter voor Dordt) wees dat van de hand, maar een meerderheid van de gemeenteraad steunde de motie wel. Het Platform Dordtse Hondenbezitters wordt alsnog betrokken bij de planmakerij.