Beelden van verdachte doodschieten rapper Feis in Opsporing Verzocht

Het tv-programma Opsporing Verzocht laat dinsdagavond beelden zien van Rotterdammer Silvano M. De politie verdenkt hem van het doodschieten van rapper Feis voor een café op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam.

De 24-jarige M. is een bekende van de politie en heeft eerder vastgezeten voor betrokkenheid bij een dubbele liquidatie in Rotterdam-Beverwaard. Wegens gebrek aan bewijs moest hij toen worden vrijgelaten. Hij is nu mogelijk ondergedoken in het buitenland.

Twee weken geleden besteedde Opsporing Verzocht ook aandacht aan de dood van Feis. Na de uitzending kwamen toen zo'n honderd tips binnen.