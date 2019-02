Silfano M. (25) verdacht van doodschieten rapper Feis

Het tv-programma Opsporing Verzocht heeft dinsdagavond foto's laten zien van Rotterdammer Silfano Junior M. (25). Op basis van getuigenverklaringen gaat de politie ervan uit dat hij de schutter is, die in de vroege ochtend van 1 januari rapper Feis doodschoot.

Feis werd in zijn rug getroffen en overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Ook Feis' broer Bilal werd die nacht voor een café op de Nieuwe Binnenweg onder vuur genomen. Hij raakte zwaargewond en lag wekenlang in coma.

Aanleiding voor de schietpartij zou een woordenwisseling zijn geweest, die eerder had plaatsgevonden in het café. De schutter zou daarbij "kleine" zijn genoemd.

Tekst gaat verder na video:



Silfano M. wordt ook wel Fano genoemd. Hij is een bekende van de politie en heeft naar verluid eerder vastgezeten voor betrokkenheid bij een dubbele liquidatie op de Rhijnauwensingel in Rotterdam-Beverwaard. Daarbij kwamen twee mannen van 25 en 26 jaar om het leven.

Wegens gebrek aan bewijs moest M., die de schutters geronseld zou hebben, worden vrijgelaten. Hij is nu mogelijk ondergedoken in het buitenland, maar het rechercheteam houdt er ook rekening mee dat hij zich ergens in Nederland schuilhoudt.

Mensen die M. tegenkomen, wordt aangeraden om hem niet zelf te benaderen en contact op te nemen met de politie.