Rotterdammer geliquideerd in voorstad Medellin, Colombia

In een voorstad van de Colombiaanse stad Medellin is een Rotterdammer doodgeschoten. Het zou gaan om de 49-jarige Marco S. uit Rotterdam-Zuid.

Colombiaanse media schrijven dat hij een paar maanden in het land was en dat hij op straat straat werd beschoten. De schutter ging er vandoor op een motor. Marco S. zou eerder bedreigingen hebben gekregen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de dood van de Nederlander bevestigd.

Medellin was ooit het hoofdkwartier van de beruchte Colombiaanse drugsbaron Pablo Escobar. Of de dood van Marco S. iets met drugs te maken heeft, is niet bekend.