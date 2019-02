Deel dit artikel:













Beter voor Dordt wil tunnel onder Burgemeester De Raadtsingel Het stadhuis van Dordrecht

Beter voor Dordt is voorstander van een tunnel onder de Burgemeester de Raadtsingel in Dordrecht. In de gemeenteraad heeft de partij dinsdag gevraagd die mogelijkheid te onderzoeken.

Volgens Beter voor Dordt kan de singel de drukke verkeersstromen momenteel niet goed aan. "Dit zal in de toekomst alleen maar verergeren", stelt de partij en verwijst daarbij onder meer naar de plannen om de Spuiboulevard autoluw te maken. De gedeeltelijke ondertunneling van de Karel Lotsyweg voor het Albert Schweitzerziekenhuis is een voorbeeld van hoe het ook zou kunnen met de Burgemeester de Raadstsingel, zegt Beter voor Dordt.