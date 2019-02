Kijk hier terug: documentaire Willem 75 jaar

Deze woensdag wordt Willem van Hanegem 75 jaar. Ter ere van zijn verjaardag zond RTV Rijnmond dinsdag een documentaire uit, volledig in het teken van 'De Kromme'. We doken in onze archieven en vonden een aantal mooie fragmenten van de gevatte, gevoelige én harde Van Hanegem.

Het archiefmateriaal wat te zien is in de documentaire komt vooral uit de periode nadat hij gestopt was als voetballer. De fragmenten zijn afkomstig van RTV Rijnmond en voorloper Stads TV Rotterdam, dat in 1989 werd opgericht. Deze beelden worden afgewisseld met wedstrijdbeelden uit de tijd van Willem van Hanegem.

Emotie

In de documentaire zijn beelden van een bezoek aan diergaarde Blijdorp met zijn gezin in de zomer van 1993 te zien. Bovendien kijken we naar een geëmotioneerde Van Hanegem als hij terugdenkt aan een bezoek van een blind jongetje aan een training van Feyenoord.

Daarnaast zijn er beelden te zien rondom het feit dat Van Hanegem zijn biologische vader verloor tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij redde iemand, in ruil voor zijn eigen leven.

De volledige documentaire Willem 75 jaar is hierboven te bekijken.