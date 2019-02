Deel dit artikel:













Partij voor de Dieren hekelt afschieten van vogels bij Rotterdam The Hague Airport Archieffoto

De Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer eist opheldering over het afschieten van vogels op Rotterdam The Hague Airport. De partij wil dat de ontheffing wordt ingetrokken die toestaat dat de luchthaven álle vogels kan doden, zoals RTV Rijnmond onlangs berichtte.

Volgens de partij kan Rotterdam The Hague Airport veel meer doen om het aantal vogels op een diervriendelijke manier terug te dringen. Eerder dienden natuurorganisaties al bezwaar in tegen het afschietbeleid van het vliegveld. Lees ook: Natuurorganisaties dienen bezwaar in tegen ontheffing doden vogels op vliegveld