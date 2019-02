'Lagerfeld heeft vernieuwing teweeg gebracht'

"Ik had het niet zien aankomen", zegt modeontwerper Jonathan Christopher over de dood van een icoon uit de modewereld: Karl Lagerfeld. De van oorsprong Duitse ontwerper - steevast uitgedost met zonnebril, handschoentjes en een paardenstaart - overleed dinsdag op 85-jarige leeftijd.

Jonathan Christopher heeft voor Lagerfeld gewerkt. Hij studeerde in 2009 af aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. Daarna ging het hard met zijn carrière. Hij won diverse modeprijzen en maakte daarna deel uit van Lagerfelds ontwerpteam.

Hoe dat ging? "Ik kreeg een telefoontje van een recruiter dat ze iemand zochten. Binnen tien minuten was ik aangenomen en kon ik als freelancer fulltime bij Karl Lagerfeld gaan werken."

Met de maestro zelf had Christopher weinig contact. "Maar je kreeg natuurlijk altijd wel feedback op je ontwerpen. Ik heb wel eens kledingstukken teruggekregen waar dan een kleine aanpassing aan zat, omdat hij dat dan nog sterker vond."

De betekenis van Karl Lagerfeld voor de modewereld? "Hij heeft vernieuwing teweeg gebracht", zegt Christopher.

De naam van Karl Lagerfeld was vanaf 1983 verbonden aan het modehuis Chanel. Hij nam het roer over na de dood van Coco Chanel.

Maar Lagerfeld deed ook zaken met grote winkelketens en bediende zo een minder elitaire doelgroep. Zo werkte hij in 2004 als eerste grote ontwerper samen met H&M. De collectie die hij voor de Zweedse winkelketen ontwierp, was in no time uitverkocht.

Christopher draagt de herinnering aan zijn voormalige werkgever dagelijks met zich mee. Letterlijk. "Ik heb standaard een tas van hem bij me."