Ridderkerkers kritisch en ongerust: geen brug over de Nieuwe Maas

De informatiebijeenkomst in het Wijkvoorzieningscentrum in Ridderkerk

Tussen de tweehonderd en driehonderd mensen hebben dinsdagavond in Ridderkerk een informatiebijeenkomst bijgewoond over de eventueel nieuwe oeververbinding tussen Ridderkerk en Krimpenerwaard. Veel inwoners van Ridderkerk zijn tegen dat plan.

Ook wethouder Peter Meij (CDA) van Ridderkerk is tegen de bouw van een brug over de Nieuwe Maas. Hij komt wel met een ander plan: een tunnel, onder bepaalde voorwaarden. Het idee is om de tunnel vanaf het stukje snelweg A38 onder de wijk Bolnes te bouwen. De tunnel moet buiten Bolnes weer boven de grond komen.

"Een tunnel is bespreekbaar, maar die moet goed ingepast worden en moet eigenlijk niet hoorbaar, zichtbaar en ruikbaar zijn", legt Meij uit.

Ongeruste bewoners





Zo positief de inwoners in Krimpen aan den IJssel zijn over de eventuele komst van een brug, zo negatief zijn de Ridderkerkers over dit plan. "Dat is niet één van de redenen waarom ik aan de Maas ben gaan wonen", aldus een buurtbewoner.

Een andere inwoner uit Ridderkerk doet een stil protest. 'Het kan anders', staat er op zijn bord. "Als we niet protesteren, dan gaat allemaal gewoon door", zegt hij.

Een vrouw ziet niet alleen de brug, maar ook de tunnel niet zitten. "Het verkeer geeft ontzettend veel herrie en het is ook vies."

Kosten

De ontwikkeling van een derde oeververbinding in of rond Rotterdam kost in totaal 480 miljoen euro. Het Rijk betaalt 200 miljoen euro, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam brengen 280 miljoen bijeen.

In de komende weken staan er nog informatie-avonden gepland in Rotterdam. Deze zomer moet er een definitieve variant worden gekozen.