16-jarige jongen krijgt vuistslagen in gezicht Politie

Een 16-jarige jongen is afgelopen weekend het slachtoffer geworden van een zware mishandeling in Rotterdam-Beverwaard. Hij werd zaterdagavond bij een ruzie aan de Rhijnauwensingel meerdere keren in zijn gezicht geslagen.

Door de klappen is zijn kaak op twee plekken gebroken. Toen de verdachte een mes tevoorschijn haalde, probeerde het slachtoffer het mes af te weren en raakte gewond aan zijn hand. Omstanders troffen de gewonde jongen aan en hebben hem geholpen. Hij is vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. De politie is op zoek naar een 16-jarige verdachte in deze zaak. Enkele getuigen meldden dat hij na de mishandeling in een tram richting Marconiplein is gestapt. De politie komt graag in contact met omstanders die getuige zijn geweest van de mishandeling en die het slachtoffer hebben geholpen.