Storing parkeergarage World Port Center verholpen

De parkeergarage van het World Port Center op de Wilhelminapier in Rotterdam kampte woensdagochtend met een storing. Sinds 06:30 uur gingen de deuren van de garage niet meer open.

Mensen konden hierdoor met hun auto de garage niet in of uit. Ook personeel van de meldkamer van de brandweer en politie was de dupe. Zij zitten ook in het WPC. Mensen die nachtdienst hebben gehad, konden nog niet met de auto naar huis.

Rond 08:45 waren de problemen verholpen. Wat de oorzaak is geweest van de storing, is nog niet duidelijk.