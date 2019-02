Nieuw gemaal pompt duizend badkuipen met water per minuut

Een nieuw gemaal aan de Bergweg Zuid in Bergschenhoek moet er onder meer voor gaan zorgen dat inwoners van Bleiswijk en Rotterdam-Schiebroek ook in de toekomst droge voeten houden. Het gemaal wordt woensdagochtend officieel geopend.

"Dit gemaal is ontzettend belangrijk voor ons", zegt Dorenda Gerts van het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard. Zo kan met het gemaal de waterkwaliteit van de Bergse Plassen in Rotterdam worden verbeterd. "Door dit gemaal kunnen we een omleiding maken, waardoor het vuile water richting De Rotte gaat en niet meer richting de Bergse Plas."

Volgens Gerts was ook de afwatering in Schiebroek niet optimaal. "Die wilden we degelijker hebben." De waterafvoer van Schiebroek is nu via een stuw en een duiker omgeleid. Het water vanuit Hillegersberg en Schiebroek stroomt onder de Ankie Verbeek Ohrlaan door naar het Lage Bergse Bos en het gemaal in Lansingerland. Van daaruit gaat het water door naar de Rotte.

Omdat de rijksweg A16 wordt doorgetrokken, gaat het nieuwe gemaal in de toekomst ook het water op peil houden in het Molenlaankwartier in Hillegersberg. "Met de komst van dit gemaal hebben we drie vliegen in één klap geslagen", zegt Gerts.

De capaciteit van het nieuwe gemaal is 120 duizend liter. "Dat kan je vergelijken met duizend badkuipen per minuut, dat dit gemaal uit de polder naar de andere kant kan pompen", zegt projectleider Guido Verweij.