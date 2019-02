'Laten we in Rotterdam een keer niét het voorbeeld zijn van een teruglopend nachtleven'

Het Stadhuisplein in Rotterdam wordt woensdagavond waarschijnlijk gevuld met honderden demonstranten, die opstaan voor een beter stapklimaat in de stad. "We hebben een demonstratievergunning voor zevenhonderd man. Ik hoop ook dat er zevenhonderd mensen komen", zegt initiatiefnemer Thys Boer.

Half februari werd bekend dat de gemeente Rotterdam de stekker trekt uit een project in Delfshaven. De komst van een grote danceclub, Maatschappij voor Volksgeluk, gaat daardoor niet door.



En dat laat Boer niet zomaar gebeuren. "Ik kreeg het gevoel dat het nachtleven in Rotterdam wel een steuntje in de rug kan gebruiken. Het zou mooi zijn als we in Rotterdam, waar we een grote geschiedenis hebben op het gebied van nachtleven en elektronische muziek, een keer niet het voorbeeld zijn van een teruglopend nachtleven. Dat is eigenlijk het doel van deze demonstratie."

Een van de initiatiefnemers van Maatschappij voor Volksgeluk, Kristian de Leeuw, is blij met de actie. "In ieder geval één positief ding dat hieruit is gekomen, is dat de politiek wel gedwongen is te zoeken naar oplossingen. Dat komt door de brede steun die we hebben gehad. Vooral dankzij Thys, die de demonstratie heeft georganiseerd."

"Ik heb begrepen dat meerdere partijen uit de Rotterdamse gemeenteraad de motie willen steunen", vervolgt De Leeuw. "Ook partijen die normaal gesproken tegenover elkaar staan, kunnen elkaar hierin vinden. Dat laat zien hoeveel behoefte er is aan zo'n plek zoals wij in Delfshaven willen realiseren."

Onderzeebootloods

Is de organisatie ook niet een beetje 'dom' geweest, door bepaalde voorwaarden voor het plan niet na te komen? "Ik betreur dat we zo zijn weggezet", zegt De Leeuw.

"We hebben er anderhalf jaar lang alles aan gedaan en al onze expertise op losgelaten. Wat ik eerder al zei tegen wethouders, is dat ze naar de Onderzeebootloods moeten kijken. Dat heeft jaren geduurd voor die was herontwikkeld. Wij moesten dit binnen een jaar gereed hebben, dus dan is het niet helemaal eerlijk om ons zo neer te zetten."

De actie begint woensdag om 17:00 uur op het Stadhuisplein. Tijdens de demonstratie komen verschillende sprekers aan het woord. Ook is er de gelegenheid om te dansen, want de Rotterdamse dj David Vunk komt draaien.