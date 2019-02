Deel dit artikel:













'Vliegveld moet wijken voor Rotterdam Central Park' Rotterdam Central Park. Illustratie BTV

Rotterdam The Hague Airport is overbodig. Op de plek waar nu nog het vliegveld ligt, zou een Rotterdamse versie van Central Park in New York moeten komen. Daarvoor pleitte de Bewoners tegen Vliegtuigoverlast (BTV) woensdagmorgen bij de provincie Zuid-Holland.

Volgens de BTV blijkt uit diverse studies dat het vliegveld niet nodig is door een betere bezettingsgraad te realiseren op Schiphol en veel meer gebruik te maken van railverbindingen. Naast een tweede lightrailverbinding van Den Haag via Delft naar Rotterdam pleit de BTV ook voor ondertunneling van een deel van de A13. Die overkapping is niet nieuw. Al eerder pleitte deelraadsvoorzitter Jan Markerink namens Overschie voor het veranderen van de A13 vanaf de afslag naar de A13/A16 tot de A20 in een stadsweg. Recreatie Volgens de BTV heeft de Metropoolregio Rotterdam Den Haag nu een gebrek aan groene ruimte en mogelijkheden voor recreatie. Er is tevens gebrek aan rust, stilte en biodiversiteit. Het middengebied tussen Rotterdam en Delft heeft een dergelijke functie, maar zou in de toekomst al ten onder kunnen gaan door plannen voor het vliegveld en Delft (de kennisas TU Delft). De vereniging pleit voor een verdere ontwikkeling van de kennisindustrie in Delft door uitvergroting van de huidige campus van de TU Delft. In het gebied zou ook ruimte moeten komen voor woningbouw. ''De mix van groen hoogwaardige kennisbedrijven en woningbouw leveren ook een grote economische waarde op.'' Het sluiten van het vliegveld heeft volgens de BTV nauwelijks negatieve werkgelegenheidseffecten.