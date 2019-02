Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Zeven personen vast na vondst drugs in Oud-Beijerland Foto: Politie

De politie in de Hoeksche Waard heeft dinsdag zeven mensen opgepakt in Oud-Beijerland. In het garagebedrijf waarin zij waren, vonden agenten verschillende soorten drugs, gestolen gereedschap en restanten van een drugslaboratorium.

Agenten doorzochten het pand aan de Ooststraat met de hulp van drugshonden. Er werd speed, xtc, cocaïne en henneptoppen aangetroffen. Deze vondsten in combinatie met het aantreffen van de restanten van een drugslab, was voor de politie genoeg reden om iedereen in het pand aan te houden. Het gaat om zes mannen en één vrouw, allemaal uit Oud-Beijerland. Hun rol wordt verder onderzocht door de politie. De actie maakt onderdeel uit van een integrale aanpak tegen verdovende middelen in de Hoeksche Waard.