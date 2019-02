IJzeren Rinus over de jarige Kromme: we hebben een bloedhekel aan verliezen

"Of je nou een directeur of een supporter bent, hij gedraagt zich tegen iedereen hetzelfde", zegt oud-Feyenoorder Rinus Israël over de jarige Willem van Hanegem. "Daarom is hij denk ik ook zo populair geworden. Hij is altijd met beide benen op de vloer gebleven."

Rinus Israël en Willem van Hanegem speelden in de jaren zeventig bij Feyenoord. Over een hoogtepunt met 'De Kromme' hoeft Israël niet lang na te denken. Samen wonnen ze in 1970 met Feyenoord de de Europacup 1 én de wereldbeker voor clubteams. "Dat was in voetballend opzicht wel een hoogtepunt."

Winnen



Het tweetal trof elkaar vooral op het veld en in de kleedkamer. Hun kijk op het voetbal was daar hetzelfde. "We hebben allebei een hekel aan verliezen. Dat had Van Hanegem ook extreem. We deden er alles aan om een wedstrijd te winnen of te doen kantelen. Als dat niet lukte in voetballend opzicht, dan maar in fysieke toestand."

Volgens Israël had Van Hanegem in zijn voetbalcarrière iets dat niet veel voetballers hadden. "Hij was een geweldige voetballer, en technisch vaardig. Hij ziet het spel geweldig. Van dat soort voetballers verwacht je niet dat ze fysiek sterk zijn en met een sliding een duel kunnen winnen. Wat dat betreft, was dat wat extra's."

Sentimenteel



In de documentaires over Van Hanegem, waarvan er één te zien is op TV Rijnmond, zijn ook emotionele momenten over De Kromme te zien. "Als je hem ziet spelen, zou je dat niet verwachten", zegt Israël. "Op het veld heb ik hem nooit zien huilen. Ja, van plezier misschien. Maar in het veld maakte hij geen sentimentele indruk."

'IJzeren Rinus' gaat woensdag niet op de koffie bij de jarige job. "Ik ga donderdag langs, in de Doelen", legt hij uit. Daar wordt een groot verjaardagsfeest gehouden. "Ik hoop dat 'ie maar één keer 75 wordt, want ik heb er bijna een dagtaak aan gekregen", besluit Israël.