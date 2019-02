Tien tips binnen over verdachte doodschieten rapper Feis

De politie heeft na de uitzending van Opsporing Verzocht dinsdagavond, al meerdere tips binnengekregen over Silfano M. De teller staat woensdagochtend op tien tips.

Op basis van getuigenverklaringen gaat de politie ervan uit dat de 25-jarige M. de schutter is, die in de vroege ochtend van 1 januari rapper Feis doodschoot op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Foto's van de verdachte werden dinsdagavond getoond in het tv-programma Opsporing Verzocht.



Silfano M. wordt ook wel Fano genoemd. Hij is een bekende van de politie en heeft naar verluidt eerder vastgezeten voor betrokkenheid bij een dubbele liquidatie op de Rhijnauwensingel in Rotterdam-Beverwaard. Daarbij kwamen twee mannen van 25 en 26 jaar om het leven. M. zelf werd wegens gebrek aan bewijs vrijgelaten.



De schietpartij in de nieuwjaarsnacht kwam eerder ook al aan bod in Opsporing Verzocht. Twee weken geleden werden beelden getoond van de mogelijke schutter en de vluchtauto. Ook deden nabestaanden van de Rotterdamse rapper een dringend beroep op mensen die misschien meer wisten over de dader. Dit leverde uiteindelijk bijna honderd tips op.