Blinden en slechtzienden kunnen zelfstandig stemmen in Sliedrecht en Rotterdam Foto: ANP / Koen Suyk

Blinden en slechtzienden in de regio kunnen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen in maart zelfstandig stemmen. In Sliedrecht en Rotterdam worden stembureaus ingericht met speciale hulpmiddelen, zoals audio-ondersteuning en een mal met gaatjes, die over het stembiljet gelegd kan worden.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 werd in Den Haag een proef gedaan met het zelfstandig stemmen. Dat is goed bevallen, laat een woordvoerder van de Oogvereniging weten. "De betrokken stemmers hebben de mogelijkheid als positief ervaren en waren blij dat zelfstandig en met behoud van stemgeheim, kon worden gestemd." In totaal zijn voor de verkiezingen op 20 maart 23 stembureaus verspreid over twaalf gemeenten in Nederland ingericht voor blinden en slechtzienden. Op deze locaties zijn, naast de eerder genoemde aanpassingen, stembureauleden aanwezig die een extra opleiding hebben gevolgd en staan waterbakken voor hulphonden.