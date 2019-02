Vlaardingse politiek belooft beterschap

Het experiment in de Vlaardingse politiek om de stad met een raadsakkoord te besturen in plaats van met een klassiek coalitieakkoord is mislukt. Dinsdagavond schaarde een meerderheid van de raad zich schoorvoetend achter de conclusies van organisatiedeskundige Hans Andersson. "Als je doet wat je deed krijg je wat je kreeg", verwoordde GroenLinks-raadslid Van Kalken de nieuwe koers.

Door het recente vertrek van SP-wethouder Hoekstra is het college haar meerderheid kwijt. "Onwerkbaar", concludeerde Andersson. Het rapport is vernietigend over de bestuurskracht van Vlaardingen. Ook het onderlinge gekonkel moest maar eens afgelopen zijn: werk aan de winkel. Er moet weer 'gepolderd' worden in Vlaardingen. De nieuwe koers behelst een meerderheidscollege door gedoogsteun uit de raad of een extra wethouder.

Scherpe randjes van nieuwe koers af

Er klonk ook kritiek op de aanbevelingen van Andersson, die het debat dinsdagavond zelf bijwoonde. Door de scherpe randjes er met een amendement af te halen kon een grote meerderheid zich vinden in de nieuwe koers. Begin mei praat de raad er verder over en moeten resultaten getoond worden. Andersson gaf na afloop aan tevreden te zijn met de uitkomst. Er wordt gestreefd naar een extra wethouder of gedoogsteun zodat het college weer daadkracht kan tonen.

Meerderheidscollege nodig voor zware dossiers

"We moeten gedeelde belangen zoeken en de raad moet verantwoordelijkheid nemen", aldus Van Kalken van GroenLinks. Er liggen in Vlaardingen een aantal zware dossiers op tafel die de gemeente de komende jaren zo'n 150 miljoen gaan kosten. Een megaoperatie waar een meerderheidscollege wenselijk voor is, concludeerde een meerderheid. Ook burgemeester Jetten was opgelucht over de uitkomst van het debat dat na middernacht pas klaar was.

Ronduit negatief over het rapport Andersson was raadslid Trooster van Beter voor Vlaardingen. "Wij hebben de indruk dat het rapport mede is geschreven door de burgemeester." Hij gaf opnieuw aan weinig vertrouwen in de burgemeester te hebben. Koen Kegel van D66 kapittelde Trooster en riep hem op te stoppen met alle laster.

Terug naar oude politiek

Raadslid Boers van de Fractie Boers stemde tegen de nieuwe koers. "Partijen ruiken het pluche weer en willen wel een wethoudertje leveren, we gaan weer terug naar de oude politiek." Boers probeerde bij aanvang een nieuwe relletje te creëren door zich te verzetten tegen de aanwezigheid van de vlag van de Europese Unie in de raadszaal. "Mag ik de huismeester even lenen", vroeg hij Jetten, "dan wil ik graag een portret van Pim Fortuyn ophangen".

Wethouder Hoogendijk van ONS Vlaardingen is blij met de uitkomst. "De Vlaardingers zijn het gedoe hier zat, ik geef toe, als je hier zit als Vlaardinger en je volgt het niet dan snap je er geen zak meer van".