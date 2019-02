Deel dit artikel:













Rotterdamse bisschop naar Rome voor conferentie over seksueel misbruik Bisschop Van den Hende. Foto: ANP / Robert van den Berge

Bisschop Van den Hende van Rotterdam is vanaf donderdag aanwezig op een conferentie in Rome over het bestrijden van seksueel misbruik van jongeren binnen de kerk. Van den Hende is voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie.

Ruim 190 bisschoppen, kardinalen en religieuzen komen komend weekend bijeen in Rome. De bisschoppen van landen die protocollen hebben opgesteld om misbruik tegen te gaan, zullen deze dagen hun kennis en ervaringen delen met landen die die protocollen nog niet hebben. "De pijn en schaamte met betrekking tot het misbruik van minderjarigen wordt al jaren binnen en buiten de Kerk gevoeld", zegt Van den Hende. "Het is nu voor het eerst dat het probleem van misbruik van minderjarigen in de kerk in een speciale bijeenkomst van de wereldwijde kerk aan de orde komt." De kerktop in Rome duurt tot en met zondag.