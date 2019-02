Deel dit artikel:













'Je bent met iets anders bezig dan een boek' Pascal en leerlingen maken samen een VR-tour

The Next School is een project waar docenten samen met professionals uit het beroepsveld opdrachten ontwikkelen voor leerlingen. Op het Thorbecke Voortgezet Onderwijs in Prinsenland maakt klas Havo 4 een virtual reality-rondleiding.

Meester Wijnand Ruytenberg is gekoppeld aan Kristel van der Linden die uit de marketing communicatiehoek komt. Kristel: ‘Met mijn kennis en kunde op het gebied van techniek probeer ik de les van Wijnand te verrijken’. Om de school wat meer zichtbaarheid te geven hebben ze voor de leerlingen onder andere een virtual reality tour bedacht. Dit is ook een van de opdrachten. Met een VR-bril wordt de school in kaart gebracht. Leerling Christiano is enthousiast. ‘Hier op school leer je vaak uit het boek. Nu leer je out of the box denken.’ Veel leerlingen delen de mening van Christiano. Samantha vult aan. ‘Het is leuk en interessant want je bent met iets anders bezig dan een boek.’ Ook Eva vind het een inspirerende opdracht. Zij weet nog niet wat ze later wil worden maar heeft door dit project meerdere opties gezien waarmee ze iets kan doen.