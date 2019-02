Deel dit artikel:













Honden taboe voor Rotterdammer na bijtincident rechtbank

Een 71-jarige Rotterdammer is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier weken. Ook moet hij een taakstraf van zestig uur uitvoeren, omdat een hond onder zijn hoede in augustus 2017 een 8-jarig meisje in Rotterdam-Bospolder verwondde.

Daarnaast heeft de rechter de man verboden om nog dieren te houden. Ook mag de Rotterdammer geen hond uitlaten. Het bijtincident in augustus 2017 voltrok zich in een park in Rotterdam-Bospolder. Het meisje van 8 was er aan het spelen met vriendinnetjes. De man liep er met de hond van zijn zoon. Het dier had al een geschiedenis wat betreft bijtincidenten. Zonder enige aanleiding viel de hond het meisje aan. Het dier moest met een stok en een stoeptegel worden geslagen, zodat hij zou stoppen met bijten. De hond is later afgemaakt.

Lees ook: Politie houdt uitlater gevaarlijke pitbull aan Het meisje heeft een operatie en meerdere behandelingen moeten ondergaan voor de beten. Ze raakte gewond aan arm en rug.