Petitie voor behoud Jagershuis in Hoek van Holland Foto: het Jagershuis Artist impression van nieuwe bestemming Jagershuis Hoek van Holland 1

Er is een petitie gestart om de mogelijke sloop van het Jagershuis in Hoek van Holland tegen te houden. Een Naaldwijkse projectontwikkelaar wil op de plek van het historische gebouw meerdere appartementen bouwen. Het Jagershuis diende als kantine voor de Duitse Wehrmacht in de Tweede Wereldoorlog.

"Slopen van cultureel erfgoed is een zonde die nooit meer herroepen kan worden en waarmee geschiedenis die juist onthouden moet worden, vernietigd wordt", schrijft de initiatiefnemer van de petitie . Op de plek van restaurant Het Jagershuis moeten negentien appartementen verrijzen in twee blokken. De architect liet zich inspireren door de Duitse bunkers in Hoek van Holland. Lees ook: Duitse bunkers als inspiratie voor nieuwbouw Hoek van Holland De geplande bouw van de appartementen is nog niet definitief. Het traject van vergunningen en bestemmingsplan is nog gaande. De petitie 'Behoud Het Jagershuis Hoek van Holland!' is inmiddels 200 keer getekend.