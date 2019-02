Onderzoek naar andere invulling terrein Rotterdam The Hague Airport

De provincie Zuid-Holland laat onderzoeken of aan het terrein waar nu Rotterdam The Hague Airport ligt, een andere invulling kan worden gegeven. De provincie vindt de locatie en de omvang van het vliegveld nu niet past in de omgeving.

Een meerderheid van Provinciale Staten nam woensdag tijdens een luchtvaartdebat een motie van GroenLinks aan. De motie houdt rekening met de eventuele uitbreiding van Schiphol richting zee.

"Er is altijd gezegd dat het vliegveld belangrijk is voor Rotterdam", zegt lijsttrekker Berend Potjer (GroenLinks). "De gemeente kijkt daar inmiddels anders tegenaan, zij hebben er vooral veel last van. Het is dus fantastisch dat wij nu gaan onderzoek hoe die ruimte het best gebruikt kan worden."

De vraag daarbij is of de vakantievluchten opwegen tegen de overlast, het ruimtegebruik en de klimaatschade die het vliegveld met zich meebrengt. "Of dat het vliegveld beter kan vertrekken zodat de inwoners van Rotterdam, Schiedam en Delft rust, groen en schone lucht krijgen. Door Rotterdam Airport te sluiten of te verkleinen, kunnen we daar voor zorgen."

GroenLinks ziet liever dat reizigers de trein pakken als alternatief voor vluchten tot 750 kilometer. Om dit standpunt kracht bij te zetten, is de partij een petitie gestart.