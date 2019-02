Ouders houden kinderen thuis vanwege heien bij school voor speciaal onderwijs

Ouders van basisschool De Bouwsteen in Capelle aan den IJssel hebben eerder deze week hun kinderen thuisgehouden, omdat ze bezorgd waren om de veiligheid van hun kroost. Op het schoolplein wordt geheid. Dat maakt zowel leerlingen van het speciaal basisonderwijs als hun ouders ongerust. Sinds woensdag gaan alle kinderen weer naar school.

De heiwerkzaamheden zijn voor de tijdelijke nieuwbouw van de Eben Haëzer, een andere Capelse school. Een paar weken geleden werden de ouders geïnformeerd. Maar de informatie die ze van de school en de gemeente kregen, vonden ze gebrekkig.

''De kinderen zien van alles gebeuren en voelen de trillen. Hierdoor worden ze snel afgeleid,'' zegt moeder Miranda van Sasse van IJsselt. ''Het hek van de bouwplaats staat ook open en er zit geen spatscherm voor, dus daar zouden stenen kunnen wegstuiteren.''

Volgens Henk Beesems van scholenkoepel Blick op Onderwijs was er geen alternatief. De werkzaamheden duren twee weken, waarvan dus één in de krokusvakantie, die vrijdag begint.

Beesems is er van overtuigd dat de overlast voor de leerlingen beperkt is. ‘’Ze horen het heien. Maar ik heb tijdens het heien in de klas gestaan bij de leerkrachten. Wij vinden het meevallen. Ik voel mij verantwoordelijk voor de kinderen. Als ik het idee had dat dit onveilig was, dan had ik meteen ingegrepen.’’

Verantwoordelijk onderwijswethouder Dick van Sluis (Leefbaar Capelle) snapt dat ouders bezorgd zijn: ‘’Wij hebben een gesprek met hen gehad, maar kennelijk kunnen wij die zorgen op dit moment niet wegnemen. Bij dit soort werkzaamheden doen wij altijd vooronderzoek. Dan bekijk je hoe de ondergrond is en of de school op palen staat. Uit het vooronderzoek kwam dat het veilig is.’’

Nulmeting

Om de ouders tegemoet te komen werd dinsdag alsnog een bouwkundig onderzoek gedaan. Dat heeft vastgesteld dat het heien geen gevaar oplevert voor het oude schoolgebouw. Daarop hebben de ouders hun kinderen woensdag weer naar school laten gaan.

''Maar we blijven het werk op de voet volgen. Het gaat om kwetsbare kinderen,'' zegt Van Sasse van IJsselt. Een actie voor aandacht voor de overlast werd onlangs door 65 ouders ondertekend.