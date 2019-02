Twee regionale firma's in de race voor beste familiebedrijf

Twee regionale ondernemingen zijn in de race om uitgeroepen te worden tot beste familiebedrijf van Nederland. Het gaat om de Berkelse biologische gewasbeschermer Koppert en de Maassluisse melkrobotbouwer Lely. Een jury gaat alle zeven genomineerde familiebedrijven langs en zal in april de winnaar bekendmaken.

Het Berkelse familiebedrijf Koppert gaat terug naar 1967. Komkommerkweker Jan Koppert heeft een natuurlijke vijand ontwikkeld voor de spintplaag in zijn komkommers.

Roofmijt bestrijdt plagen bij tuinders

Tot die tijd bestreed hij ziekten en plagen met chemicaliën maar daar wordt hij zelf ziek van. Zijn biologische 'roofmijt' verkoopt hij aan andere kwekers en gaat hij zich op biologische gewasbeschermers en natuurlijke bestuiving richten. Dat doet hij in eerste instantie samen met zijn zoon Peter.

Later is ook de andere zoon Paul actief voor het bedrijf geworden en staan de twee broers samen met een neef en de derde generatie, twee kleinzonen van de oprichter, aan het roer van een wereldwijd opererend bedrijf. Koppert is actief in 27 landen en heeft alleen in Nederland al 450 medewerkers.

Maassluisse uitvinder van melkrobot

De Maassluisse robotbouwer voor de melkveehouderij is opgericht in 1947 door de broers Cornelis en Arij van der Lely. Zij hebben in de jaren '80 de eerste melkrobot ontwikkeld en op de markt gebracht. Nu staat de zoon van oprichter Cornelis, Alexander van der Lely, aan het roer van een bedrijf met 1400 medewerkers. Tijdens het 70-jarig bestaan in 2018 introduceerde het bedrijf een nieuwe melkrobot en voeraanschuifrobot.

De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een excellerend Nederlands familiebedrijf. De finalisten zijn gekozen uit 500 Nederlandse familiebedrijven. Op 10 april wordt bekendgemaakt wie zich een jaar lang het ‘het beste familiebedrijf’ van Nederland mag noemen.