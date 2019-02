VIDEO: Kieviten en kolganzen schrikken van zeearend in Alblasserwaard

Op zijn eerste draaidag voor zijn natuurfilm over de Alblasserwaard strijkt er een prachtige zeearend neer in de Donkse Laagten. "Wat een geluk", vertelt een enthousiaste filmer Stijn Philips tegen RTV Rijnmond.

Het gebeurt maar zelden dat een zeearend de Alblasserwaard aandoet en de duizenden brandganzen, kieviten en kolganzen schrikken zich dan ook een hoedje. Het is precies wat Stijn Philips voor zijn camera wil vastleggen. "Ik wil de fantastische dieren die er allemaal leven in dit oud-Hollandse gebied laten zien en bewustzijn creëren om zuinig met de natuur om te springen."