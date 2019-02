Hond in de klas om bijtincidenten te voorkomen

Het gebeurt nog te vaak dat kinderen gebeten worden door honden. Jaarlijks vinden er landelijk gezien 150.000 bijtincidenten plaats. Sylvia Brouwer van het Sophia Snuffelcollege geeft daarom lessen op basisscholen. Met haar hond Izzy was ze bij de kleuters op De Zevensprong in Oud-Beijerland.

De kinderen leren bijvoorbeeld dat ze rustig op een hond af moeten lopen, dat ze moeten vragen aan het baasje of ze de hond mogen aaien en dat ze de hond dan eerst even aan hun hand moeten laten snuffelen.

“Het zijn echt niet altijd de bange kinderen waarbij het mis gaat”, legt Brouwer uit. “Het zijn juist ook kinderen die te vrij zijn. Die denken dat ze andere honden net zo kunnen benaderen als hun eigen huisdier. Maar dat is natuurlijk niet zo.”

Lichaamshouding

Uit onderzoek is gebleken dat de kans op een hondenbeet met 86 procent afneemt als kinderen het gedrag van honden beter begrijpen. Met een houten hond en handpophond Snuffel laat Sylvia de kinderen dan ook zien wanneer je aan de lichaamshouding kan aflezen of een hond boos of bang is.

“Een hond wil nou eenmaal niet altijd geaaid worden. En het is ook een misverstand dat grote honden eng zijn en je bij kleine hondjes alles kan doen.”

Izzy is een echte lieverd, die gewend is aan de lessen en aan kinderen om zich geen. “Maar reken maar dat Izzy ook heel moe is na zo’n middag op school, want het zijn wel veel prikkels voor een dier.”