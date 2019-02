Van Hanegem viert 75ste verjaardag: 'Verschrikkelijk, maar hartstikke leuk'

Het kan niemand ontgaan zijn. Willem van Hanegem is woensdag 75 jaar geworden. De Kromme werd op zijn verjaardag overladen met cadeaus. ''Het was een gekkenhuis. Er waren allemaal bloemen neergelegd en ik moest taart bij de buren ophalen. Verschrikkelijk, maar natuurlijk ook hartstikke leuk'', reageert Van Hanegem op zijn verjaardag.

De dag begon voor het Feyenoord-icoon bij de fietsenmaker. ''Ik had een lekke band, dus die fiets moest ik eerst lopend ophalen. Daarna zijn we boodschappen gaan doen. Ik had al die aandacht eerlijk gezegd niet verwacht. Het is hartstikke mooi, maar soms vraag je je af hoe het in godsnaam mogelijk is.''

Dat is mogelijk, omdat Van Hanegem veel betekend heeft voor veel mensen. ''Dat zeggen een heleboel mensen. Maar je doet toch wat jij denkt dat het beste is. Daar ga je niet over na zitten denken. Dat is misschien het probleem. Ik doe zoals ik denk dat ik moet doen. Dat doe je, of je doet het niet. Zo zie ik het.''

Documentaire

Vanaf dinsdagavond zond RTV Rijnmond de documentaire 'Willem 75 jaar uit'. ''Die heb ik helemaal gezien. Dat was leuk. Sowieso met de kinderen en de olifanten was het hartstikke grappig. En het fragment met het blinde jongetje vind ik niet alleen mooi. Ieder normaal denkend mens vindt dat mooi. Als je ziet hoe zijn vader zo veel toewijding geeft om het over te brengen dat hij er visueel ook nog iets van meekreeg. Dan denk je shit, dat is toch wel geweldig.''



Jordy Clasie

Van Hanegem heeft een goede band met Feyenoord-speler Jordy Clasie, die hem via de officiële social media-kanalen van de club hartelijk feliciteerde. ''Ik heb hem al een hele tijd niet meer gesproken. Eigenlijk bewust. Hij moet eerst weer een beetje op zijn niveau komen. Jordy kan gewoon heel goed voetballen en als een ander zegt van niet, dan begrijpt diegene er helemaal niks van.''

''Met zijn vader ben ik ook al een hele tijd bevriend, maar we zien elkaar niet meer. Ik doe het een beetje bewust, terwijl we allebei willen dat Feyenoord wint en zo veel mogelijk punten haalt. Maar er zijn altijd mensen die er wat achter zoeken. En dat vind ik wel jammer. Het is een geweldig ventje. Maar dan hoor ik anderen weer zeggen dat ik hem voortrek...''

De Kromme komt met nog een voorbeeld. ''Serdar Gözübüyük ken ik ook vanaf zijn zesde. Ik heb gezegd dat hij moet gaan fluiten en mijn vrouw heeft toen zijn scheidsrechterstenue gekocht. Als hij slecht fluit, dan ben ik één van de eerste die zegt dat hij slecht fluit. Een heleboel mensen vinden dat gek. Terwijl je eigenlijk goed bevriend bent. Dat is heel normaal. Ik heb geen dubbele agenda.''

De Doelen

Donderdagavond sluit Willem van Hanegem zijn verjaardag officieel af in De Doelen, waar zo'n tweeduizend man op afkomen. ''Ik denk dat de meeste mensen er wel klaar mee zijn, hoor. Zo van: we hebben het wel gehad. Ik vind het ook geweldig hoor, zo is het ook niet. Maar ik had het sowieso niet verwacht. Als het dan zo'n gekkenhuis is... Maar ik ben niet zo dat ik in een tv-programma ga zitten van: ik ben jarig en iedereen moet het weten. En iedereen weet het onderhand al, want daar krijg je soms een punthoofd van'', besluit de jarige Van Hanegem in stijl.

Beluister hierboven het volledige gesprek met Willem van Hanegem terug.