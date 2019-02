Deel dit artikel:













Sauzenfabrikant verkoopt olieraffinaderij in Rotterdamse haven Foto: streetview

Sauzenfabrikant Remia uit Den Dolder verkoopt zijn plantaardige olieraffinaderij in het Rotterdamse havengebied aan het Zweedse AAK. Hoeveel geld er met de deal is gemoeid, is niet naar buiten gebracht.

Het gaat om de MaasRefinery waar kleinere hoeveelheden van speciale oliën worden geraffineerd. "Aangezien Remia steeds minder gebruik maakt van speciale oliën, passen de activiteiten van MaasRefinery minder goed bij ons", zegt Remia-directeur Karel de Rooij. "Wij zijn verheugd dat AAK, dat ook al een raffinaderij in Zaandijk heeft, de raffinaderij voortzet''. Op de raffinaderij aan de Welplaatweg werken ongeveer twintig mensen. Remia, dat ook bekend is van de merken De Marne, Gouda’s Glorie en Yildriz, telt in totaal ruim vierhonderd werknemers. Het Nederlandse bedrijf maakt sauzen, margarines en vetten voor consumenten, horeca en industriële afnemers in meer dan honderd landen.