Herplaatsen overlastgevers uit Skaeve Huze duurt langer

De notoire overlastgevers die in de Skaeve Huse in Rotterdam-Schiebroek wonen, kunnen veel minder snel weer terug naar een normale woning dan was verwacht. Hun problematiek is zo complex dat de kans dat ze ooit zelfstandig kunnen wonen heel klein is. Dit blijkt uit een evaluatie van het project door de onderzoeksafdeling van de gemeente Rotterdam (OBI).

Sinds juli 2017 zijn dertien bewoners (waaronder drie vrouwen) opgevangen in de Skaeve Huse, dat letterlijk rare huizen betekent in het Deens. Het gaat om mensen met veel verschillende problemen zoals verslaving, schulden en psychiatrische aandoeningen. Iedere bewoner heeft een klein eigen huis. Ze worden begeleid door hulpverleners van het Centrum voor Dienstverlening. Op het terrein is permanent een beheerder aanwezig.

Ondanks de tegenvaller, noemt wethouder Bert Wijbenga het project geslaagd. Het hoofddoel van het project was overlastgevende bewoners uit hun buurt weg te halen, zodat de rust in de buurt terugkeert.

Wijbenga: “ Woonoverlast is een grote prioriteit voor dit college en het is fijn dat als mensen het echt te bont maken en de medebewoners heel veel overlast ervaren dat we een time-out kunnen geven. Dat is gelukt maar de time-out duurt naar mijn mening te lang.



De hoop was echter dat de bewoners na tijdelijk verblijf in de opvanglocatie met de nodige begeleiding weer terug zouden kunnen keren in de samenleving. Maar het aanpakken van alle problemen kost veel meer tijd.

Remco Haneveld. Het duurt langer omdat de problemen toch vaak complexer zijn dan men had verwacht. “Daarbij is het vaak ook nog zo dat de mensen zorgmijdend zijn geweest. Hier kunnen we veel meer vertrouwen opbouwen en komt die samenwerking met bewoner op gang. Al is het soms maar met mondjesmaat in het begin”

Met Skaeve Huse heeft de gemeente een nieuw instrument in handen. Overlastgevers worden uit hun omgeving weggehaald zonder dat er een rechter aan te pas komt. De bewoners moeten wel zelf instemmen en doen dat meestal pas als ze uit hun woning dreigen te worden gezet. De bewoners zijn zogenoemde zorgmijders, ze weigerden alle hulp toen ze nog in een gewone wijk